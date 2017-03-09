Чемпион России по хоккею с мячом определится в Хабаровске

Комитет по проведению чемпионата России по хоккею с мячом определил, что финальная часть турнира среди команд суперлиги сезона-2016/17 пройдет в Хабаровске на льду арены «Ерофей» с 23 по 26 марта. 23 и 24 марта состоятся полуфиналы.

25 марта на лёд выйдут участники матча за «бронзу». И наконец, 26 марта пройдёт финал, в котором, по мнению большинства специалистов, должны встретиться «СКА-Нефтяник» и «Байкал-Энергия». Кстати, финальный турнир по такой формуле пройдёт впервые. Напомним, что ранее полуфиналы состояли из серии матчей до трёх побед и только потом проходил «золотой» поединок .

Два года назад финал уже проходил под крышей «Ерофея». Тогда красноярский «Енисей» обыграл столичное «Динамо». Нынешний «Турнир четырёх» наверняка вызовет большой интерес у хабаровских болельщиков. Тем более что впервые за свою 70-летнюю историю «СКА-Нефтяник» имеет реальные шансы завоевать «золото». Кстати, уже завтра состоятся первые четвертьфинальные матчи. В этот день армейцы будут принимать новосибирский «Сибсельмаш». ИА «Хабаровский край сегодня».