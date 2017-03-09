В Хабаровском крае пройдут Всероссийские Отборочные соревнования WorldSkills Russia

20 – 27 марта в Хабаровском крае состоятся Всероссийские Отборочные соревнования на право участия в Финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2017. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Местом проведения станет Комсомольск-на-Амуре. По информации регионального министерства образования и науки, на площадке «Губернаторского авиастроительного колледжа» соберутся почти 300 молодых рабочих и экспертов из 71 региона России.

Соревнования пройдут по 6 промышленным компетенциям WorldSkills: «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Прототипирование», «Мобильная робототехника», «Обработка листового металла» и «Сварочные технологии».

«Развитие технологий требует качественно нового уровня профессионального образования. Благодаря подготовке молодежи по международным стандартам, Хабаровский край продолжит оставаться промышленным центром Дальнего Востока. «Молодые профессионалы» - незаменимая площадка для получения ценнейшего опыта и возможности повысить свои знания и умения до международного уровня. Кстати, соревновательные площадки в качестве зрителей посетят порядка 6 тысяч школьников, что, конечно, будет полезно для их профессиональной ориентации в будущем», - отметила руководитель регионального минобрнауки Алла Кузнецова.

Помимо Хабаровского края, Всероссийские отборы на финал национального чемпионата по другим компетенциям пройдут еще в 6 субъектах РФ. От нашего региона туда отправятся 40 участников и 31 эксперт. Соревнования пройдут в Москве, Московской и Ульяновской областях, республиках Татарстан, Чувашия, Саха (Якутия).

Итоги отборочных соревнований станут известны через 10 дней после завершения испытаний. Победители поедут в Москву защищать честь своего региона на V национальном чемпионате WorldSkills Russia.

Напомним, в преддверии поездки в Комсомольск-на-Амуре команда края провела установочный сбор под девизом «Время-побеждать!». На нем представители краевых властей вместе с экспертами дали советы по подготовке к отборочным соревнованиям.