Движение в центре Хабаровска перекроют из-за антитеррористических учений

В Хабаровске 15 марта движение транспорта в центре города перекроют на весь день. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, экстренным службам предстоит отработка сценария нападения террористов сразу на несколько заведений – школу, торговый центр и спортивный объект.

– Учения плановые и крупномасштабные. В них будут задействованы специалисты всех экстренных ведомств: ФСБ, МВД, МЧС, ФСИН, Пограничного управления ФСБ, полиция, специалисты Восточного округа войск Национальной гвардии, правительство и администрация города, – пояснили в Национальном антитеррористическом комитете. – Действия развернутся на «Платинум Арене», на парковке возле ТЦ «Экодом», а также на территории школы №33. Оперативники будут отрабатывать план действий по пресечению террористических актов, освобождению заложников и обезвреживанию взрывного устройства.

15 марта с 7.00 до 16.00 будет введено временное ограничение автомобильного движения по переулку Студенческому (участок Уссурийского бульвара от улицы Дикопольцева до улицы Ленинградской). ИА «Хабаровский край сегодня»