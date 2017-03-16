30 млн. россиян хотят получить "дальневосточный гектар"

Переехать жить на Дальний Восток в случае получения от государства в бесплатное пользование "дальневосточного гектара" готовы, по данным ВЦИОМ, около 30 млн россиян. В настоящее время уже более 73 тысяч человек подали заявки на его получение.

Несмотря на то, что пока в рамках программы участки получил лишь каждый десятый подавший заявку, эксперты находят проект успешным и прогнозируют дальнейший рост интереса к нему. Задача-минимум - помешать оттоку жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) "на материк", где сейчас возможности для комфортной жизни гораздо выше. Амбициозные планы - активизировать переселение на Дальний Восток жителей других регионов страны.

Чтобы их выполнить, необходимо как создание новых рабочих мест, так и развитие инфраструктуры - дорог, школ, больниц, инженерных коммуникаций. Для этого необходимы совместные усилия государства и инвесторов. Важно наладить контроль за расходованием средств, особенно в сложных районах - Камчатка, Магадан, Чукотка. ПРАЙМ, Наталья Карнова