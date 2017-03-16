План основных мероприятий города Хабаровска на 17 марта 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 17 марта 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

17 марта

Международный фестиваль художественного творчества детей и юношества «Новые имена стран Азиатско-Тихоокеанского региона – 2017»:

- награждение победителей конкурсов фестиваля. Конференц-зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85.16.00-17.00;

- гала-концерт. Концертный зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 17.00-18.15. Информация по тел. 40-88-97.Князева Мария Сергеевна.

Индустриальный район. Мероприятие по теме «Здоровый образ жизни». Школа № 49, ул. Рокоссовского, 32. 12.00. Информация по тел.: 40-90-35, 40-90-36. Кремлякова Елена Владимировна.

Краснофлотский район. Встреча школьников с участниками событий на острове Даманский. Музей Краснофлотского района, ул. Руднева, 68. 14.30. Информация по тел. 79-07-37. Савчук Наталья Анатольевна.

Кировский район. Тематическая встреча, посвященная принятию в состав РФ Республики Крым. Центр работы с населением «Диалог», ул. Бойко-Павлова, 20.15.00. Информация по тел. 41-95-18. Онищук Ирина Игоревна.

Кировский район. Соревнования по подтягиванию. Спортивный клуб «Бриз», ул. Брестская, 24. 17.00. Информация по тел. 41-95-19. Авраменко Ирина Владимировна.

Краснофлотский район. Заседание штаба добровольческих объединений и совета молодежи по вопросу «О готовности проведения слета детских и молодежных объединений района». Подростково-молодежный клуб «Юбилейный». 16.00. Информация по тел. 79-07-44. Коваль Анна Анатольевна.

Кировский район. Информационная встреча с населением сотрудниками комитета совместно с участковыми уполномоченными полиции ОП №10 УМВД России по г. Хабаровску. ООО «ЖилРемСтрой», ул. Чкалова, 17. 18.00. Информация по тел. 41-95-01. Капица Анна Сергеевна.

Центральный район. Проведение рейдового мероприятия по территории частной застройки. Частный сектор, ул. Сеченова. Информация по тел. 40-89-26.