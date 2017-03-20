Информация городской диспетчерской службы на 20 марта 2017 года

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 20 марта из-за течи холодной воды нет в двух домах по адресу ул. Ургальская, 8 (шк.), 14, Световая, 2. Из-за порыва горячей воды нет в двух домах по адресу ул. Сергеевская, 8, ул. Ленина, 44. В городе не работает 53 лифта. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 26 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышло 16 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 610 кубометров снега, на дороги города было высыпано 22 тонны песчано-соляной смеси и реагента.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 27 ДТП, зафиксировано 2 возгорания, на пульт «03» поступил 825 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 650 единица общественного транспорта: 40 трамваев, 21 троллейбус и 590 автобусов.