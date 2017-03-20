Обладатели ДВ-гектара могут получить до 3 млн рублей на развитие бизнеса

Новый продукт представил Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края. Для бизнесменов, которые получают дальневосточный гектар на территории региона, разработана специальная программа. Она будет предусматривать предоставление микрозайма предпринимателям, собирающимся развивать бизнес на полученном гектаре.

«Бизнес не ограничен никакими направлениями – всё, что поддерживается в рамках программы по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства, здесь тоже будет поддерживаться. Основные параметры микрозайма – предприниматель может получить до 3 млн рублей на срок до 36 месяцев по ставке 9 % годовых. Заявка после подачи полного пакета документов будет рассматриваться в течение десяти рабочих дней. У предпринимателя после получения микрозайма есть 270 дней на то, чтобы отчитаться о целевом использовании средств», – рассказала заместитель директора Фонда поддержки малого предпринимательства Хабаровского края Юлия Сиротина.

Ещё одним условием получения микрозайма является то, что воспользоваться новой программой фонда смогут только индивидуальные предприниматели и учредители предприятий, которые зарегистрированы в Хабаровском крае и работают уже более года. «В фонд уже поступают звонки от предпринимателей, которые уже получили земельные участки и интересуются имеющимися мерами поддержки.

Кроме того, программа является постоянной и не лимитирована по количеству выдаваемых займов», – добавила Юлия Сиротина. По словам замминистра экономического развития Хабаровского края Ивана Загорского, Хабаровский край первым из субъектов Дальнего Востока начал реализовывать собственную программу кредитования получателей гектаров. Напомним, вскоре планируется запустить товарный кредит для получателей гектара на федеральном уровне. ИА «Хабаровский край сегодня»