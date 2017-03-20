Оперативная информация на 20 марта 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. В населенных пунктах региона зарегистрировано 8 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

На учете в ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю состоят 25 ледовых переправ (Верхнебуреинский район — 1, район имени Лазо — 4, Николаевский район — 2, Охотский район — 4, район имени Полины Осипенко — 3, Тугуро-Чумиканский — 1, Ульчский район — 3, Комсомольский район — 1, Хабаровский район — 2, Амурский район — 4).

Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед для лова рыбы.

Землетрясений на территории края не зарегистрировано.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Работа коммунальных и дорожных служб: Для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 22 ед. техники. В Хабаровске — 1107 чел. и 33 ед. техники. Вывезено 36 куб. метра снега.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная обстановка в норме. В регионе сохраняется заболеваемость ОРВИ и гриппом, эпидемический порог не превышен.

Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без осадков юго-западный 2-7 м/с от -7ºС до -9ºС от +4ºС до +6ºС Южные районы местами осадки северо-западный 3-8 м/с от -3ºС до -10ºС от +2ºС до +7ºС Центральные районы без осадков западный, северо-западный 2-9 м/с от -4ºС до -18ºС от 0ºС до +7ºС Северные районы без осадков западный, северо-западный 2-11 м/с от -6ºС до -17ºС от -4ºС до +5ºС

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112