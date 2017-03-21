Главный приз конкурса на лучшее освоение ДВ-гектара – 3,7 млн рублей

В Хабаровском крае объявлен конкурс на лучшую муниципальную практику предоставления «Дальневосточного гектара», заявки и предложения принимаются до 15 сентября 2017 года. Как сообщили в правительстве региона, соревнование проектов проводится в соответствии решением Правления Совета муниципальных образований края.

- Главная цель конкурса – выявить лучшую практику деятельности органов местного самоуправления по привлечению жителей Хабаровского края к освоению «дальневосточного гектара», - подчеркнули в ведомстве.

Безусловно, самые перспективные проекты будут рекомендованы к использованию в других районах, кроме того, активных участников конкурса ждёт значительный для муниципалитетов денежный приз. Так лучшему среди городских округов помимо диплома будет присуждена премия в размере 3,7 млн рублей, такая же сумма выделена для поощрения проекта-победителя среди муниципальных районов края.

Первой практике из городских и сельских поселений предназначены 2,15 млн рублей, за «серебро» 1,1 млн рублей, «бронза» - 550 тыс рублей. Заявки на участие необходимо подавать в письменном виде по адресу: Хабаровск, ул. Муравьёва-Амурского, 32 каб. 421, по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , тел/факсу: (4212) 31-63-34. ИА «Хабаровский край сегодня»