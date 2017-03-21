Яндекс изучил, чем интересовались жители Дальнего Востока на прошедшей недели - предлагаем вам топ событий недели по версии поиска Яндекса.
1. Клип группы «Грибы» - 90 баллов [грибы группа], [тает лед]
2. Юлия Самойлова, участница от России на «Евровидение-2017» –88 баллов [юлия самойлова евровидение], [flame is burning], [юлия самойлова что с ней случилось]
3. Кинопремьера «Красавица и чудовище» - 78 баллов [красавица и чудовище фильм 2017]
4. Фотографии Эммы Уотсон – 76 баллов [фото эммы уотсон], [эмма уотсон]
5. Смерть спортсмена, тренера и комментатора Сергея Гимаева – 69 баллов [гимаев]
6. Кинопремьера “Везучий случай” – 67 баллов [везучий случай]
7. День подводника – 64 балла [день подводника], [поздравления с днем подводника]
8. Геннадий Головкин, боксер – 64 балла [головкин]
9. Субсидированные авиабилеты – 62 балла [продажа субсидированных авиабилетов в 2017 году], [льготные авиабилеты для дальневосточников 2017], [субсидированные билеты на самолет для пенсионеров в 2017 году] 10. Манчестер Юнайтед – Ростов, футбол – 60 баллов [манчестер юнайтед ростов], [мю-ростов]
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