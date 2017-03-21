План основных мероприятий города Хабаровска на 22 марта 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 22 марта 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

22 марта

Кировский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-36. Пятков Антон Александрович.

Кировский район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.

Железнодорожный район. Час экологии «Путешествие в Экоцарство – природное государство», посвященный Всемирному дню воды, для детей дошкольного возраста. Библиотека №6, ул. Чехова, 1а. 10.30. Информация по тел. 98-04-53. Орлов Игорь Сергеевич.

Центральный район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 14.30. Информация по тел. 40-88-45. Зеленская Ирина Михайловна.

Центральный район. Телефонная «горячая линия» по вопросам оказания помощи ветеранам Великой Отечественной войны. 16.00-18.00. Информация по тел. 40-88-45. Зеленская Ирина Михайловна.

Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам благоустройства. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 43. 16.00-18.00. Информация по тел. 79-07-12. Дергачев Сергей Данилович.

Железнодорожный район. Заседание штаба по санитарному содержанию территории района. Комитет по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 10.30. Информация по тел. 40-88-16. Дьячкова Елена Валерьевна.

Железнодорожный район. Заседание комиссии по снижению дебиторской задолженности населения по расчетам за жилищно-коммунальные услуги. Комитет по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 16.00. Информация по тел. 40-88-16. Дьячкова Елена Валерьевна.