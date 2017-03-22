Обзор ночных происшествий за 22 марта 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

Около полуночи на перекрестке улиц Краснореченской и Юности автомобиль сбил молодого человека. В больницу 17-летний пешеход был доставлен с подозрением на сотрясение мозга.

По словам водителя «Тойоты Филдер», он приближался к перекрестку по Краснореченской, со стороны остановки «Судоверфь». Мужчина видел, что три автомобиля, ехавшие один за другим по правому ряду, перед светофором начали сбрасывать скорость. Автолюбитель предположил, что водители перед ним собираются свернуть на перекрестке направо. Мужчина же собирался поехать дальше, в сторону центра города, поэтому перестроился в левый ряд. Едва «Филдер» поравнялся с притормозившей у перекрестка иномаркой, из-за нее выбежал юноша.

На улице Руднева автомобиль повредил зеленые насаждения и перевернулся на крышу. Капли крови, оставшиеся на подушках безопасности иномарки, свидетельствуют о том, что водитель и как минимум один пассажир получили травмы. Участники происшествия скрылись с места ДТП.

Из салона на дорогу рассыпались объявления об услуге по уничтожению тараканов. Полицейские позвонили по сотовому номеру и поинтересовались, не знает ли предприниматель, куда делся водитель перевернувшегося универсала. Молодой человек ответил, что с расклейщиком объявлений он знаком, и пообещал связаться с автовладельцем.

MestoproTV