Оперативная информация на 24 марта 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. В населенных пунктах региона зарегистрировано 6 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

На учете в ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю состоят 18 ледовых переправ (Верхнебуреинский район — 1, Николаевский район — 2, Охотский район — 4, район имени Полины Осипенко — 3, Тугуро-Чумиканский — 1, Ульчский район — 3, Комсомольский район — 1, Амурский район — 3).

Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед для лова рыбы.

Землетрясений на территории края не зарегистрировано.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Работа коммунальных и дорожных служб: Для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 53 ед. техники. В Хабаровске — 182 чел. и 112 ед. техники. Вывезено 26 куб. метров снега. Посыпано 9,9 тонн пескогравийной смеси.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная обстановка в норме. В регионе сохраняется заболеваемость ОРВИ и гриппом, эпидемический порог не превышен.

Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без осадков западный 4-9 м/с от -6ºС до -8ºС от +3ºС до +5ºС Южные районы местами небольшой снег юго-западный 3-8м/с от -3ºС до -9ºС от +3ºС до +8ºС Центральные районы местами небольшой снег северо-западный 4-9 м/с от -8ºС до -13ºС от +1ºС до +7ºС Северные районы местами небольшой снег северо-западный 7-12 м/с от -9ºС до -14ºС от 0ºС до +5ºС

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112