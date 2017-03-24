Посылки на Дальний Восток будут доставлять быстрее

Почтовые самолеты увеличивают частоту полетов до 350 летных часов в месяц. Упор делается на увеличение регулярных рейсов на Дальний Восток и в Китай. В частности, маршрутная сеть скоро свяжет Москву и Новосибирск с труднодоступными городами Севера и Дальнего Востока, а также с транспортно-логистическим центром Синьжень и Харбином (Китай).

Кроме того, с апреля на Дальнем Востоке планируется открытие дополнительных регулярных почтово-грузовых рейсов в Якутск, Анадырь, Петропавловск-Камчатский с частотой 1-2 раза в неделю. А с июня самолеты будут летать уже три раза в неделю. «Рост торговли подталкивает к поиску более эффективных логистических решений, - рассказал заместитель генерального директора «Почты России» Алексей Скатин «Российской Газете».

- На первом этапе мы планируем осуществлять на собственных самолетах регулярные рейсы из Китая, страны, на которую приходится 90% международных почтовых отправлений в Россию. В будущем не исключаем открытие и других международных направлений. Отмечу, что по итогам первых месяцев эксплуатации собственные самолеты «Почты России» оправдали наши ожидания - они позволяют не только сокращать сроки доставки грузов, но и значительно экономить, так как наши тарифы ниже, чем у других авиаперевозчиков».

За три месяца - с декабря прошлого года - воздушные суда «Почты России» осуществили 62 рейсa и перевезли более 400 тонн почтовых отправлений и более 1300 тонн коммерческих грузов. ИА «Хабаровский край сегодня»