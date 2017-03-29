За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. В населенных пунктах региона зарегистрировано 4 пожара. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
На учете в ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю состоят 16 ледовых переправ (Верхнебуреинский район — 1, Николаевский район — 1, Охотский район — 4, район имени Полины Осипенко — 3, Ульчский район — 3, Комсомольский район — 1, Амурский район — 3).
Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед для лова рыбы.
Землетрясений на территории края не зарегистрировано.
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.
Биолого-социальная обстановка в норме. В регионе сохраняется заболеваемость ОРВИ и гриппом.
Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.
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Административные районы
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
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без осадков
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северо-восточный 4-9 м/с
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от -3ºС до -5ºС
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от +6ºС до +8ºС
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Южные районы
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без осадков
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северо-восточный 3-8 м/с
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от -2ºС до -8ºС
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от +5ºС до +11ºС
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Центральные районы
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небольшие осадки в виде мокрого снега
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северный 3-8 м/с
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от -4ºС до -10ºС
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от 0ºС до +9ºС
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Северные районы
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небольшие осадки в виде мокрого снега
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северный 4-9 м/с
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от -6ºС до -16ºС
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от -2ºС до +8ºС
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42Единый телефон спасения - 112
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