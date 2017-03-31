План основных мероприятий города Хабаровска на 1 и 2 апреля 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 1 и 2 апреля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

1 апреля

Конкурс по специальности столяр, в рамках городского конкурса «Лучший по профессии». Профессиональное училище № 6, ул. Краснореченская, 104. 09.00. Информация по тел. 41-96-66. Ролдугин Александр Сергеевич.

Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Заболевания сердечно-сосудистой системы». От входа в краевой музей им. Н.И. Гродекова. 11.00. Информация по тел. 40-90-67. Дубина Денис Валерьевич.

Финал Юниор-лиги КВН Всероссийской Юниор-Лиги КВН в городе Хабаровске сезона 2016-2017 гг. (школьные команды). Большой зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 18.00. Информация по тел. 40-89-92. Якина Ольга Викторовна.

Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.

2 апреля

Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.

Железнодорожный район. Турнир по волейболу для детей 14-16 лет. Спортивный зал школы № 47, ул. Матвеевское шоссе, 23. 15.00. Информация по тел. 47-02-83. Катрич Дмитрий Александрович.