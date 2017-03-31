В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 1 и 2 апреля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
1 апреля
Конкурс по специальности столяр, в рамках городского конкурса «Лучший по профессии». Профессиональное училище № 6, ул. Краснореченская, 104. 09.00. Информация по тел. 41-96-66. Ролдугин Александр Сергеевич.
Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Заболевания сердечно-сосудистой системы». От входа в краевой музей им. Н.И. Гродекова. 11.00. Информация по тел. 40-90-67. Дубина Денис Валерьевич.
Финал Юниор-лиги КВН Всероссийской Юниор-Лиги КВН в городе Хабаровске сезона 2016-2017 гг. (школьные команды). Большой зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 18.00. Информация по тел. 40-89-92. Якина Ольга Викторовна.
Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.
2 апреля
Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.
Железнодорожный район. Турнир по волейболу для детей 14-16 лет. Спортивный зал школы № 47, ул. Матвеевское шоссе, 23. 15.00. Информация по тел. 47-02-83. Катрич Дмитрий Александрович.
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