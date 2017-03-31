«Льготные» авиабилеты начали продавать в Хабаровске

В Хабаровском крае стартовали продажи субсидированных авиабилетов. По сниженным ценам их могут приобрести пенсионеры, молодёжь в возрасте до 23 лет, инвалиды I группы, а также инвалиды с детства II и III групп, а также сопровождающие их лица.

Первой 30 марта «льготные» билеты начала продавать компания «Уральские авиалинии». Так, перелёт из Хабаровска в Санкт-Петербург взрослому обойдётся в 8 тыс рублей, а ребёнку – 6,2 тыс рублей. Однако по словам представителя российского союза туриндустрии в Хабаровске Валентины Асеевой, этих билетов уже практически нет.

«Данный рейс выполняется три раза в неделю. Но отмечу, что изначально было не слишком много «льготных» билетов. Кроме того, 30 марта в 20.30 по местному времени авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажи. Из Хабаровска во Владивостока тариф в одну сторону составляет 1,8 тыс рублей, из Хабаровска в Новосибирск – 5,7 тыс рублей. Направление Хабаровск-Москва-Хабаровск – без сервисного сбора – 14,4 тыс рублей. В кассах «Аэрофлота» огромные очереди, и простояв в них можно остаться без билета, хотя приобрести такой же «льготный» можно и в других кассах, заплатив немного больше. К примеру, на московское направление будет не 14,4 тыс, а 15,4 тыс рублей», – рассказала Валентина Асеева.

Она также добавила, что такие авиакомпании как S7 Airlines, «Икар» и «ВИМ-авиа» ещё не открыли продажи субсидированных билетов, хотя в S7 их можно бронировать. Кроме того, важно знать, что приобрести «льготные» билеты, воспользовавшись онлайн-сервисами, не получится. Напомним, что в последнее воскресенье марта расписание хабаровского аэропорта дополнилось новыми рейсами. ИА «Хабаровский край сегодня»