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За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. В населенных пунктах региона зарегистрировано 5 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

На учете в ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю состоят 16 ледовых переправ (Верхнебуреинский район — 1, Николаевский район — 1, Охотский район — 4, район имени Полины Осипенко — 3, Ульчский район — 3, Комсомольский район — 1, Амурский район — 3).

Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед для лова рыбы.

Землетрясений на территории края не зарегистрировано.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная обстановка в норме. В регионе сохраняется заболеваемость ОРВИ и гриппом.

Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.

На реках края ледостав с промоинами.

Административные районы

Осадки

Ветер

Температура

ночью

днем

Хабаровск

без осадков

восточный 4-12 м/с

от -1ºС до +1ºС

от +9ºС до +11ºС

Южные районы

без осадков

юго-западный 5-10 м/с

от 0ºС до -5ºС

от +8ºС до +14ºС

Центральные районы

без осадков

 

юго-западный  3-10 м/с

 

от -3ºС до -10ºС

от +5ºС до +14ºС

Северные районы

без осадков, снег в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском районах

юго-западный, западный 5-14 м/с

 

от 0ºС до -15ºС

от -2ºС до +10ºС

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112

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