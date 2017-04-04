За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. В населенных пунктах региона зарегистрировано 8 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
На учете в ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю состоит 9 ледовых переправ (Верхнебуреинский район — 1, Николаевский район — 1, Охотский район — 2, район имени Полины Осипенко — 1, Комсомольский район — 1, Амурский район — 3).
Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед для лова рыбы.
Землетрясений на территории края не зарегистрировано.
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.
Биолого-социальная обстановка в норме. В регионе сохраняется заболеваемость ОРВИ и гриппом.
Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.
На реках края ледостав с промоинами.
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Административные районы
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
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без осадков
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южный 4-14 м/с
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от 0ºС до +2ºС
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от +15ºС до +17ºС
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Южные районы
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без осадков
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южный 9-14 м/с
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от -2ºС до -3ºС
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от +15ºС до +20ºС
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Центральные районы
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без осадков
снег в Верхнебуреинском районе
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южный 8-15 м/с
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от -7ºС до +3ºС
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от +5ºС до +19ºС
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Северные районы
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осадки в виде мокрого снега
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юго-восточный, северо-западный 7-15 м/с
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от 0ºС до -12ºС
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от -4ºС до +12ºС
03.04.2017 г. в Хабаровском крае открыт пожароопасный сезон. В Хабаровском муниципальном районе зарегистрировано 2 природных пожара общей площадью 33 га.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения - 112
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