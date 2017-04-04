Оперативная информация на 4 апреля 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. В населенных пунктах региона зарегистрировано 8 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

На учете в ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю состоит 9 ледовых переправ (Верхнебуреинский район — 1, Николаевский район — 1, Охотский район — 2, район имени Полины Осипенко — 1, Комсомольский район — 1, Амурский район — 3).

Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед для лова рыбы.

Землетрясений на территории края не зарегистрировано.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная обстановка в норме. В регионе сохраняется заболеваемость ОРВИ и гриппом.

Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.

На реках края ледостав с промоинами.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без осадков южный 4-14 м/с от 0ºС до +2ºС от +15ºС до +17ºС Южные районы без осадков южный 9-14 м/с от -2ºС до -3ºС от +15ºС до +20ºС Центральные районы без осадков снег в Верхнебуреинском районе южный 8-15 м/с от -7ºС до +3ºС от +5ºС до +19ºС Северные районы осадки в виде мокрого снега юго-восточный, северо-западный 7-15 м/с от 0ºС до -12ºС от -4ºС до +12ºС

03.04.2017 г. в Хабаровском крае открыт пожароопасный сезон. В Хабаровском муниципальном районе зарегистрировано 2 природных пожара общей площадью 33 га.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112