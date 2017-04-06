Хабаровским сельхозпроизводителям будут предоставлены три дополнительные площадки для реализации продукции

В этом году в Хабаровске сельхозпроизводителям будут предоставлены три дополнительные площадки для реализации своей продукции. Ярмарка выходного дня в районе Дальневосточной академии физкультуры в этом году работать не будет. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Как сообщила начальник отдела организации работы рынков и мелкой розницы Лариса Колмыкова, в связи с реконструкцией городской набережной в этом году привычная для хабаровчан ярмарка выходного дня в районе Дальневосточной академии физкультуры работать не будет. В связи с этим администрация города определила три новых места для реализации фермерской продукции. Рынки выходного дня будут располагаться в районе поселка имени Горького по адресу улица Жуковского, 3 (здесь будет работать 100 мест); в Железнодорожном районе на улице Зеленой, 3а (80 мест), а также в Краснофлотском районе – на Тихоокеанской, 178 (100 мест).

Плата с фермеров будет взиматься только за размещение своей палатки на улице Зеленой. Она составит 100 рублей за место. Это необходимо, чтобы после завершения торгового дня территорию можно было убрать. На улицах Тихоокеанской и Жуковского сельхозпроизводители смогут работать безвозмездно. На всех трёх площадках есть возможность подключения электричества. «Работа ярмарок начнется с 1 мая и продлится до 1 ноября. Они будут открыты и в субботу, и в воскресенье. Мы уверены, что эти места будут востребованы как среди фермеров, так и среди покупателей. Надеемся, что благодаря появлению этих площадок количество стихийных, нелегальных рынков, на которых хабаровчане реализуют избытки своей сельхозпродукции, станет меньше», - отмечает начальник отдела организации работы рынков и мелкой розницы Лариса Колмыкова.

Подать заявку на участие в ярмарке выходного дня можно в управлении торговли, питания и бытового обслуживания городской администрации по телефонам: 40 89 43; 32 70 48. Кроме того, в городе летом будет организовано 805 бесплатных мест, где свою продукцию смогут реализовать дачники, а также предприниматели, торгующие рассадой. Они расположены во всех районах города.