Новый рейс в корейский Чхонжоу начал выполняться из Хабаровска

Из Хабаровска с апреля по октябрь начали осуществляться рейсы в южнокорейский Чхонжоу. Рейсы выполняются по средам самолетом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия».

Чхонджу - административный центр провинции Чхунчхон-Пукто. В эпоху Трёх королевств его земли принадлежали государству Пэкче. В тот период здесь находился район Сандан (Санданхён). В 8 столетии после территориальных преобразований основали район Совонгён. В период правления династии Корё его переименовали в Чхонджумок. Район был также известен под другим названием - Чхонджу. При господстве представителей династии Чосон в конце 19 столетия на месте нынешнего города образовали уезд, который стал активно развиваться после прокладки железнодорожной линии.

Свой нынешний статус Чхонджу получил в середине 20-го столетия. Между городом и столичным центром страны лежат примерно 128 км. По соседству расположены населённые пункты Квесан, Чхонан и Поын. Территорию города пересекает река Мусимчхон. Недалеко возвышается гора Уамсан. Местность находится во власти континентального климата. ИА «Хабаровский край сегодня»