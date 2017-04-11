В три часа ночи в микрорайоне Красная Речка во время пожара погибли два человека. В помещении спасатели обнаружили лежащих без сознания мужчину и женщину 32 и 35 лет. Их вынесли на лестничную клетку к врачам скорой помощи, однако реанимировать пострадавших не удалось.
Хозяйка трехкомнатной квартиры потеряла старшего сына и невестку. Сама она успела спастись. Возгорание разрасталось стремительно. После того, как люди выскочили в подъезд, вернуться назад уже не было возможности.
В пятиэтажном жилом доме на Амурском бульваре загорелось чердачное помещение. Хрущевка стоит вплотную к зданию, в котором расположен музей «Рыбы Амура».
Большинство жильцов горящего дома покинули свои квартиры самостоятельно. К приезду пожарных расчетов площадь возгорания составляла 70 квадратных метров. Кроме чердака, огнем был охвачен балкон квартиры на пятом этаже. Распространение огня удалось остановить после того, как он охватил в общей сложности 150 квадратных метров. На ликвидацию возгорания потребовалось чуть более часа.
На улице Дзержинского охранники ночного питейного заведения задержали хулигана, открывшего стрельбу по людям на крыльце. В момент стрельбы лицо 22-летнего мужчины скрывала маска, поверх костюма армейского образца были надеты защитные наколенники и налокотники. Стрельбу юноша вел из страйкбольной копии автомата Калашникова. Задержанный объяснил, что стрельба – акт мести: ранее молодой человек не прошел в этом заведении фейс-контроль.
Под обстрел попали две посетительницы бара. Травм заявительницы не получили, на их руках остались лишь красные пятна. Женщины намерены написать на хулигана заявление в отдел полиции.
MestoproTV
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