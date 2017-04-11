Потепление в Хабаровск придёт в пятницу

В Хабаровске к концу недели синоптики прогнозируют потепление. Единственное, что испортит общую картину – циклон, который накроет город как раз в выходные.

- Неделя в Хабаровском крае будет неустойчивая. Циклоны идут один за другим. В северных районах снег и метель, ветер до 17 метров в секунду. В южных районах ситуация лучше – дождь со снегом, небольшое похолодание. Очередной циклон накрыл Хабаровск буквально сегодня утром. И на этой неделе, к сожалению, это не единственные осадки. В краевом центре погода испортится 15 и 16 апреля, - говорит начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева. - На выходных возможен дождь, пасмурная погода. Однако будет довольно тепло – от 12-17 градусов тепла. Что касается 12 и 13 апреля, то в городе сохраняется прохладная погода – днем от 6 до 10 градусов тепла. Начиная с 14 апреля пойдем на повышение – от 12 градусов и выше.

В северных районах края в ближайшие два дня резко ухудшится погода. По данным Дальневосточного гидрометцентра, в эту часть региона придет мощный циклон, который принесет снегопады, а также вызовет усиление ветра до 20-25 м/с. С 11 по 12 апреля в его эпицентре окажутся Аяно-Майский, Охотский и Тугуро-Чумиканский районы. Также под удар стихии могут попасть все прилегающие территории.

«Центр циклона сейчас находится над северными территориями Хабаровского края, - сообщают синоптики. – Стихия смещается на северо-восток со скоростью 5-10 км/ч. В районах наблюдаются снег, юго-западный ветер. Максимальные порывы зарегистрированы в Аяно-Майском районе - до 15 м/с. Ухудшение метеообстановки предполагается в первой половине суток».

Неустойчивую погоду в Хабаровском крае прогнозируют до 20 апреля. todaykhv.ru