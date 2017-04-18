Жителям 18 стран упростили въезд на Дальний Восток

Туристы из 18 стран мира смогут посетить пять регионов Дальнего Востока, в том числе Хабаровский край, без традиционной процедуры получения визы. Соответствующий документ 17 апреля подписал председатель председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Упрощенным визовым порядком смогут воспользоваться жители таких стран Азиатско-Тихоокеанского региона как: Бруней, Индия, КНР, КНДР, Мексика, Сингапур, Япония, Алжир, Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Тунис и Турция. Восьмидневную электронную визу иностранцы смогут получить с 1 августа.

Чтобы получить визу, необходимо заполнить анкету на сайте МИД России. При положительном ответе виза будет проставлена прямо на российской границе. Срок рассмотрения заявки - 4 дня. Виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления. Она будет выдаваться бесплатно, без консульского сбора. «Тестирование пунктов пропуска начнется с 1 июля. Для практической реализации упрощенного визового режима требуется технически дооборудовать пункты пропуска. Именно для этой работы соответствующих служб и ведомств отводится время между принятием закона и фактическим введением электронной визы. Это принципиально новый механизм. Мы опробуем его в локальной точке от «а» до «я», отработаем организацию работы и после этого распространим этот механизм дальше», - сказал министр России по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

По его словам, в первую очередь, по новой схеме заработают пункты пропуска во Владивостоке. В перспективе прибыть по электронной визе иностранцы смогут в любой из пять регионов, где действует режим свободного порта – Приморье, Хабаровский край, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку. ИА «Хабаровский край сегодня»