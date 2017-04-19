В минувшие сутки на Дальнем Востоке ликвидировали 22 лесных пожара

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 9 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 12 очагов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

- 3 в Амурской области на площади 99 га (1 на землях лесного фонда на площади 80,0 га и 2 на иных категориях земель на площади 19,0 га);

- 20 в Приморском крае на площади 182,0 га. (18 на землях лесного фонда на площади 170,0 га, 2 на землях обороны и безопасности на площади 12,0 га);

- 3 в Хабаровском крае на площади 258,0 га.

Таким образом, площадь, пройденная огнем в округе за сутки, составила 539,0 га. На тушении пожаров работали 335 человек, 56 единиц техники. К утру среды ликвидировано 22 возгорания. Продолжает действовать 4: 1 в Хабаровском крае, 3 в Приморском крае. Из числа действующих пожаров 2 удалось локализовать.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 421 лесной пожар на площади 86,7 тыс. га. Практически вся площадь, пройденная огнем, приходится на ЕАО (54,1 тыс. га) и Амурскую область (19,7 тыс. га). Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано 185 пожаров на площади 57,8 тыс. га. Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.