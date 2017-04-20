В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе на землях лесного фонда возникло 12 новых пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 16 очагов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.
10 в Приморском крае на площади 230,6 га;
5 в Хабаровском крае на площади 50 га;
1 в Амурской области на площади 12 га.
Таким образом, площадь, пройденная огнем в округе за сутки, составила 292,6 га. К утру четверга ликвидировано 12 возгораний. Продолжают действовать ещё 4 в Хабаровском крае. С начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 433 лесных пожара на площади 86,9 тыс. га. Практически вся площадь, пройденная огнем, приходится на ЕАО (54 тыс. га) и Амурскую область (19,4 тыс. га).
Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрирован 201 пожар на площади 59,2 тыс. га. Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.
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