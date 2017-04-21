В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 22 и 23 апреля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
22 апреля
Общегородской субботник. 9:00.
Конкурс по специальности электромонтер в рамках городского конкурса «Лучший по профессии». Профессиональное училище №7, ул. Краснореченская, 58. 9:00. Информация по тел. 41-96-66. Ролдугин Александр Сергеевич.
Всероссийский проект «Чистые игры» на территории озера Рица. 11:30. Информация по тел. 8-914-214-46-88. Борисова Дина Юрьевна.
Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Профилактика клещевого энцефалита». От входа в городской парк «Динамо». 11:00. Информация по тел. 40-90-67. Дубина Денис Валерьевич.
Спартакиада среди представителей национальных диаспор по мини-футболу. Стадион «Юность», ул. Королёва, 4г. (время уточнять по телефону). Информация по тел.47-02-83. Гумовский Михаил Петрович.
Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.
23 апреля
Железнодорожный район. Физкультурное мероприятие для ветеранов «Навстречу здоровью». Поселок им. Горького, ул. Жуковского, 4.. 16:00. Информация по тел. 47-02-83. Бережной Сергей Сергеевич.
Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.
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