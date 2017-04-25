В минувшие сутки на Дальнем Востоке ликвидировали все лесные пожары

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возник 1 новый лесной пожар. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 7 очагов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

4 в Хабаровском крае на площади 56 га (1 из которых в национальном парке «Анюйский» на нелесной площади 10 га);

3 в Приморском крае на площади 10 га.

Таким образом, площадь, пройденная огнем в округе за сутки, составила 66 га. К утру вторника ликвидированы все возгорания. С начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 486 лесных пожаров на площади 90 тыс. га. Практически вся площадь, пройденная огнем, приходится на ЕАО (54 тыс. га) и Амурскую область (20 тыс. га).

Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано 244 пожара на площади 81,3 тыс. га. Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.