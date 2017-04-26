Информация городской диспетчерской службы на 27 апреля 2017 года

По состоянию на 7.00 часов 27 апреля в Хабаровске нет отключений холодного водоснабжения. Согласно утвержденному годовому плану ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей, с 24 по 28 апреля 2017 года проводятся испытания ТМ-19 и ТМ-11 зоны ТЭЦ-1 на определение фактических тепловых потерь через тепловую изоляцию. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

В указанный период отсутствует горячее водоснабжение и отопление у потребителей ряда улиц Индустриального и Железнодорожного районов. Всего: 247 жилых домов, 8 детских садов, 1 детский дом, 8 учебных заведений и 2 – здравоохранения. Газом заправлено 14 ГРУ или 30,31 тонны топлива. В городе не работает 76 лифтов.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 197, а ночью – 11 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 203,8 кубометра мусора. За нарушение правил парковки эвакуировано 23 автомобиля.

По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 46 ДТП, зафиксирован 1 пожар и 13 возгораний, на пульт «03» поступило 685 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 654 единицы транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус, 591 автобус.