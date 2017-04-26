Расселение аварийного жилья в Хабаровском крае закончится к сентябрю

В Хабаровском крае к 1 сентября текущего года завершится выполнение задачи по расселению аварийного жилищного фонда, поставленной «майским» указом Президента России. Для этого осталось построить лишь шесть домов в Николаевском районе.

Об этом стало известно в ходе ежегодного отчёта губернатора региона Вячеслава Шпорта перед краевыми парламентариями. В новые квартиры переедут все граждане, чье жилье было признано аварийным до 1 января 2012 года.

«За время реализации программы расселили 2964 человека, ликвидировали 80,5 тыс кв м аварийного жилья. На эти цели с 2012 года направлено 2,3 млрд рублей. Программа хорошо себя показала, выходим с инициативой, чтобы как-то её продолжить. Пока мы ликвидировали одно аварийное жильё, появляется другое. Процессом надо заниматься», – отметил Вячеслав Шпорт.

Добавим, что в жилищном строительстве в предстоящие три года в крае планируется ввести не менее 400 тыс кв м жилья в год. План на 2017 год - 425 тыс кв м. ИА «Хабаровский край сегодня»