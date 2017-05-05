Администрация США собирается контролировать российские морские порты в городах Владивосток, Находка и Ванино в рамках выполнения санкций против Северной Кореи. Эта норма содержится в законопроекте, который в четверг приняла палата представителей американского конгресса.
Согласно одобренному документу, американский лидер должен в течение 180 дней после вступления закона в силу, а после - каждый год в течение пяти лет - отчитываться перед конгрессом о портах и аэропортах, нарушающих резолюции Совета Безопасности ООН в отношении Северной Кореи.
"Каждый отчет… должен содержать конкретные выводы относительно следующих портов и аэропортов: …порт Находка, Ванино и Владивосток в Российской Федерации", - заявляется в тексте законопроекта.
В документе также фигурируют иранские и китайские порты и порты Тартус и Латакия в Сирии.
За принятие документа проголосовали 419 членов палаты, против закона выступил только один. Теперь законопроект должны утвердить в сенате США, после чего он будет передан на подпись президенту страны.
Напомним, на праздновании 105-летия Ким Ир Сена, дедушки нынешнего лидера Северной Кореи, КНДР показала видеоимитацию ядерного удара по Штатам. ren.tv
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