Расписание речных трамвайчиков изменили по просьбам хабаровских дачников

В Хабаровске с 10 мая изменилось расписание движения речных трамвайчиков. Связано такое решение с многочисленными просьбами дачников, которые оказались недовольны новым расписанием.

- Изменение коснулось одного маршрута. Раньше теплоход этим маршрутом ходил три раза в день по будням и четыре раза в день по выходным. Но в этом году его сделали только два раза в сутки. Для дачников такое решение оказалось не удобным, и они обратились с просьбой скорректировать расписание, - отметил начальник управления транспорта города Сергей Суковатый.

Новое расписание началось действовать с сегодняшнего дня и до 3 сентября. Перемены коснулись судна, которое курсирует по маршруту: «Речной вокзал – пос. Уссурийский – 4 км – 5 км – 6 км – 7 км – 9 км - 10 км» ; Прибрежная - Речной вокзал - 4й км - 5й км - 6 км - 7й км - 9й км - 10й км согласно летнему расписанию. Отправление от причала №5 по будням, кроме понедельника и четверга.

Отправление от Хабаровска:

Прибрежная - 7.10,

Речной вокзал – 7.40, 10.20, 18.00,

Поселок Уссурийский в 8.00, 10.40, 18.20,

4й километр – 8.15;10.55, 18.35,

5й километр - 8.25, 11.05, 18.45,

6й километр – 8.35, 11.15, 18.55,

7й км – 8.45;11.25, 19.05, 9 км – 8.55, 11.35, 19.15,

10й км – 9.05, 11.45, 19.25.

Отправление в Хабаровск:

10й км – 9.10, 16.00, 19.40,

9й км – 16.10, 19.50,

7й км – 16.20, 20.00,

6й км – 16.30, 20.10,

5й км – 16.40, 20.20,

4й км – 16.50, 20.30,

Поселок Уссурийский – 9.45, 17.05, 20.45,

Речной вокзал – 10.05, 17. 25, 21.05,

Прибрежная – 21.30.

todaykhv.ru

