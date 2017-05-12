Что жители Дальнего Востока покупали в майские праздники

Яндекс.Деньги изучили онлайн-платежи жителей Дальневосточного федерального округа и выяснили, как они провели майские праздники и что покупали в эти дни. Учитывались платежи пользователей из Владивостока, Хабаровска, Благовещенска, Магадана, Петропавловска-Камчатского и других городов региона.

Похоже, в начале мая многие жители Дальнего Востока решили отправиться в путешествие — в другой город или страну. В первых числах месяца количество платежей за авиабилеты выросло втрое по сравнению с таким же периодом годом ранее. В среднем за раз туристы тратили 14 140 рублей — на 70% больше, чем в мае 2016 года.

Те, кто предпочёл провести праздники дома, тоже не скучали. В первых числах мая число покупок билетов в кино, театры, музеи и на концерты увеличилось в 20 раз по сравнению с таким же периодом прошлого года. Средний чек составил 1270 рублей.

Развлекаясь в майские праздники, жители Дальнего Востока не забывали готовиться к сезону активного летнего отдыха — количество платежей за товары для спорта и туризма выросло на 45% по сравнению с первыми днями мая 2016 года. В среднем за раз покупатели тратили на такие товары 12 440 рублей — это в 5 с лишним раз больше, чем в начале мая годом ранее. Дальневосточники не отказывали себе и в других покупках. Так, в эти майские праздники по сравнению с прошлогодними число платежей за одежду, обувь и аксессуары увеличилось на 20%, а за товары для дома — на 45%.

В исследовании учитывались платежи жителей ДФО c 1 по 9 мая и за такой же период годом ранее на сайтах, которые принимают оплату через Яндекс.Кассу. Сегодня к ней подключено больше 75 тысяч интернет-площадок по всему миру. Яндекс.Деньги