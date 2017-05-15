Более 400 человек укусили клещи с начала мая в Хабаровском крае

В Хабаровском крае с начала мая зарегистрирован 401 случай присасывания клеща. Об этом сообщили в краевом Минздраве. - Из 401 укушенных человек 117 - это дети. Всего с начала клещевого сезона насекомые укусили 734 человека. Пока не зарегистрировано случаев заражения клещевым энцефалитом.

Сейчас у насекомых самый пик активности – май и июнь. К тому же, с начала месяца было много выходных дней, люди выезжали за город, отдыхали в лесополосе. Подсчеты по укушенным за майские праздники еще ведутся, - сказала консультант отдела организации первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи министерства здравоохранения Хабаровского края Наталья Сатарова. - Жителям стоит быть осторожнее, особенно детям и подросткам, так как скоро летние каникулы. Хотя город у нас активно обрабатывается от клещей, как и лагеря, где будут отдыхать школьники, это не панацея. Взрослым хотелось бы посоветовать застраховаться от укуса клещей. Это поможет сэкономить на инъекции иммуноглобулина, которая идет в расчете на вес человека.

Напомним, бесплатную инъекцию может получить только ребенок. Взрослому иммуноглобулин вводится платно. В среднем ампула препарата стоит от 699 рублей и выше. Одна ампула рассчитана 10 кг веса. Как отмечают специалисты, в среднем человеку необходимо минимум 6 ампул, а это от 4200 до 4800 рублей.

В управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю сегодня работает «горячая линия» по вопросам профилактики клещевого энцефалита: 27-47-81 с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00. Также можно обращаться в консультационный центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае по телефонам: 30-60-41, 30-48-91 с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 в рабочие дни. Все массовые места города уже обработаны от клещей. todaykhv.ru