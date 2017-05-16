Маршруты для российских туристов на китайской части Большого Уссурийского откроются в этом году

Строительство туристической инфраструктуры на китайской части Большого Уссурийского началось ещё в 2009 году, на сегодняшний день основные сооружения уже готовы. Об этом в рамках первого форума международной ассоциации туриндустрии стран АТР заявила начальник управления по туризму острова Большой Уссурийский Дяо Шо.

«На острове уже построены зоопарки медведей и птиц, проспект. Скорее всего в середине июня мы уже сможем принимать туристов. Первостепенной задачей строительства на острове является сохранение и защита природы. Мы уже получили много просьб о том, чтобы для русских туристов это все было доступно. Поскольку строительство подходит к концу, мы готовы в этом году принять российских туристов. Но сейчас пожароопасный сезон у нас, поэтому конкретные сроки для посещений ещё не можем назвать. Но думаю, что скоро», – сказала Дяо Шо.

По словам Дяо Шо, в прошлом году остров посетили более 260 тыс туристов. С мая этого года на острове вновь наступил сезон путешествий. В связи с окончанием строительства основных объектов, представители Поднебесной ожидают большой поток посетителей – около 300 тыс туристов.

Что касается инфраструктуры на острове, то там уже есть гостиница, в которой сейчас в основном проводят различные заседания и выставки. Также вблизи острова появится центр туристов.

«Мы строим целый посёлок, но для зашиты природы он расположен в пяти километрах от острова. В нём будут все необходимые удобства. Он будет центром обслуживания для туристов», – добавила Дяо Шо. todaykhv.ru