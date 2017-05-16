План основных мероприятий города Хабаровска на 17 мая 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 17 мая 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

17 мая

IX кинофестиваль «Кино без барьеров» (показ и обсуждение фильмов, мастер-классы, фотозоны, ростовые куклы). Кинотеатр «Дружба», Амурский бульвар, 56. 10.00 – открытие, 10.00-11.45 – блок для взрослых, 12.00-14.00 – блок для студентов. Информация по тел. 41-95-93. Чепак Надежда Александровна.

Мэрия. Церемония награждения победителей: городского конкурса «Лучший по профессии» по профессиям токарь, фрезеровщик, сварщик, столяр, электромонтер; городского конкурса «Хабаровская марка»; городского конкурса «Лучший работодатель года по содействию занятости населения – 2016»; городского смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда; конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди водителей. Большой зал. 15.00.

Первенство города по художественной гимнастике (17-19 мая). Спортивный комплекс «Олимпия». 10.00.

Железнодорожный район. Конкурсно-познавательная программа «Моя дружная семья – в самой середине Я!» для детей, в рамках проведения декады «Семья, союз родных сердец». Жилмассив «Большая Вяземская», ул. Чехова, 1а. 10.00. Информация по тел. 98-04-53. Орлов Игорь Сергеевич.