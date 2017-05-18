"ИнвестСтройТрест" (Владивосток) открыло грузопассажирское паромное сообщение между портами Раджин (Северная Корея) и Владивосток, ранее пассажирские суда из КНДР в Россию не ходили.
Грузопассажирский паром "Mangyongbong" пришел в порт Владивосток в районе 7.30 местного времени и пришвартовался к пристани морского вокзала на несколько часов.
Паром "ManGyongBong" до 2006 года выполнял рейсы в японский порт Ниигата. После ракетных испытаний КНДР парому запрещено заходить в Японию.
Судно способно взять на борт 193 туристов, до 1 тыс. тонн грузов, в том числе 24 TEU (эквивалент 20-футового контейнера).
В первое время на пароме планируется перевозить китайских туристов из Хуньчуня и Янцзы (КНР) и российских туристов в КНДР.
Согласно расписанию, до конца июня паром будет отправляться из Раджина каждую среду, а из Владивостока - каждую пятницу.
ООО "ИнвестСтройТрест" зарегистрировано во Владивостоке в январе 2013 года специально для работы с портом Раджин в рамках перевалки грузов и придания порту инвестиционной привлекательности для его развития.
Порт Раджин принадлежит городу Расон, который является городом прямого подчинения правительству КНДР. На территории города Расон действует особая экономическая зона. "Интерфакс-Дальний Восток"
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