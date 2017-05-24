Фонд развития и внедрения высоких технологий появится на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке будет создан новый институт развития. В регионе появится Дальневосточный фонд развития и внедрения высоких технологий. Он должен ускорить развитие инноваций и расширить внедрение передовых технологий в регионе.

- Он обеспечит доступное финансирование дальневосточным растущим компаниям, развивающим актуальные и перспективные технологии, продукты и услуги, - рассказал «Российской Газете» глава Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) Алексей Чекунков, - в том числе связанные с трансфером технологий из-за рубежа, расширением и модернизацией производства технологичной продукции.

В создании новой структуры поучаствуют ФРДВ, «Роснано» и РВК. На первом этапе объем фонда составит 5 млрд рублей.

- На Дальнем Востоке уже есть современные предприятия с серьезными наработками в высокотехнологичных отраслях. Пока их относительно немного, и наша задача - с помощью новых инструментов помочь им в расширении деятельности, используя рычаги государственных институтов развития, привлечь дополнительный капитал в перспективные проекты, - отметил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

ФРДВ уже сформировал портфель из 27 перспективных проектов в различных отраслях высокотехнологичной промышленности. Среди них: проекты по созданию грузовых и промышленных беспилотников, пассажирских дронов, разработке программного обеспечения, искусственного интеллекта, навигационных продуктов, радиопоглощающих материалов, устойчивых к механическим повреждениям и экстремальным климатическим условиям.

- В ближайшее время этот список будет расширен. Также прорабатывается вопрос формирования на базе действующих или создаваемых производственных предприятий научно-исследовательских технологических «полигонов» для отработки новейших технологий, - сообщил Алексей Чекунков.

Также фонд поддержит инновационные проекты (включая нанотехнологические и проекты Национальной технологической инициативы), будет участвовать в создании акселераторов и инкубаторов.

- У многих людей Дальний Восток ассоциируется с традиционными отраслями - рыболовством, добычей полезных ископаемых, туризмом. Между тем на огромной территории, которая занимает почти треть страны, помимо природных богатств имеется еще и внушительный задел в целом ряде высокотехнологичных отраслей: авиастроении и космических технологиях, атомной энергетике, биотехнологиях, робототехнике, добыче полезных ископаемых, информационных технологиях, альтернативных источниках энергии, - говорит глава ФРДВ.

С помощью фонда необходимо обеспечить финансовый рычаг для дальнейшего масштабирования прорывных проектов, считают в ведомстве. На первом этапе объединив ресурсы институтов развития. На втором планируется привлечь частный капитал - в том числе от азиатских инвесторов, которые проявляют интерес к ряду перспективных проектов.

Новый механизм станет важным шагом, дополняющим уже реализуемые государством программы, направленные на создание на российском Дальнем Востоке максимально комфортных условий для развития бизнеса и реализации проектов в различных отраслях.

- Дальневосточные таланты получат уникальную возможность «упаковать» интересные и перспективные разработки в коммерческую оболочку, получить доступ на глобальный рынок, - уверен Алексей Чекунков. todaykhv.ru