27 мая горожан приглашают на акцию «Здоровый Хабаровск»

Она будет приурочена к международному дню отказа от курения, который отмечают в последний день мая. Акцию организует краевой центр социального воспитания и здоровья. На мероприятии будут работать несколько интерактивных площадок. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Все желающие смогут пройти тестирование у специалистов центра здоровья поликлиники «Вивея», также можно будет получить консультацию психолога. На акции будут работать тренеры одного из городских фитнес-клубов, будут организованы мастер-классы по воркауту и др.

Также гости смогут поучаствовать в спортивной квест-игре. Организаторы планируют привлечь к участию в ней более 150 человек. Команды-победители получат призы и дипломы. Акция состоится 27 мая с 12 до 14 часов в парке им. Муравьёва-Амурского.