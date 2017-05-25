Правительство РФ внесло в Госдуму поправки в закон о ДВ-гектаре

Изменения в федеральные законы о «дальневосточном гектаре» и государственной регистрации недвижимости были одобрены на заседании правительства России, принято решение внести законопроект в Госдуму, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

- Основные изменения направлены, прежде всего, на то, чтобы сократить число возможных отказов гражданам в предоставлении земельных участков. Они позволят большему числу людей получать землю на Дальнем Востоке, - сказал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Основные положения законопроекта положительно охарактеризовал в своем вступительном слове председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Минвостокразвития России предлагает внести пять основных поправок. Первая из них связана с возможностью корректировки границ предоставляемого «гектара».

«Это касается случаев, когда участок пересекает границы территорий общего пользования, населенного пункта или ограничивает доступ к иным земельным участкам. В этом случае гражданин вправе отказаться от предложенных вариантов, при этом сохранив свое право на получение гектара», – сказал Александр Галушка.

Вторая поправка связана с корректировками границ для уже выданных земельных участков. Это касается случаев, когда выданные участки пересекают другие или зоны, в которых земельные участки не могут быть предоставлены. В таком случае гражданин вправе обратиться с заявлением об изменении местоположения границ участка или получить другой «дальневосточный гектар».

Третья поправка уточняет порядок предоставления регионами информации о так называемых зонах «нельзя».

Также проектом закона существенно сокращаются территории, в границах которых не допускается предоставление земельных участков. Снимается запрет на предоставление земельных участков, которые указаны в лицензиях на некоторые виды пользования недрами. Это касается случаев, когда предоставление земельных участков не препятствует осуществлению деятельности, предусмотренной такими лицензиями. Допускается предоставление земельных участков, на которых расположены защитные леса отдельных категорий. Частично снимается запрет на предоставление земельных участков в границах охотничьих угодий (за исключением случаев, предусмотренных законом).

Пятая поправка связана с коллективными заявками. Для обеспечения доступа к земельным участкам, уже предоставленным гражданам и расположенным компактно, закон дополняется положениями об установлении публичного сервитута для прохода и проезда к таким земельным участкам.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность направлять заявления на оформление земельных участков через многофункциональные центры на всей территории Российской Федерации.

- Правоприменительная практика здесь выявила ряд моментов, которые требуют уточнения. В частности, предлагается дать возможность подавать документы не только непосредственно в Росреестр, что не всегда удобно, но и через МФЦ, что, конечно, гораздо удобнее. В этом случае именно МФЦ будут готовить схему размещения земельного участка на публичной карте в форме электронного документа. И мы расширим территории, где будут предоставляться земельные участки в безвозмездное пользование, - уточнил глава Минвостокразвития.

Как отметил глава Минвостокразвития России, применение закона показало необходимость совершенствования механизма предоставления «дальневосточного гектара».

- Год назад у нас заработал беспрецедентный закон о «дальневосточном гектаре». И заработал успешно. Но, как и все новаторские законы, закон требует «отшлифовки» и проверки временем. На практике мы уже столкнулись с рядом вопросов, которым нужно дополнительное законодательное урегулирование. И это совершенно нормальный процесс, над которым мы постоянно ведем совместную работу с регионами, общественными организациями и гражданами.

Напомним, Хабаровский край лидирует по количеству выданных «ДВ-гектаров». todaykhv.ru