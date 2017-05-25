Основные праздничные мероприятия, посвященные Дню города, развернутся в субботу, 27 мая

О том, как провести этот день весело и интересно, рассказала начальник управления культуры администрации Хабаровска Марина Стоякина. Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, в субботу начнутся с театрализованного шествия, которое стартует в 10.50 с Комсомольской площади.

Предполагается, что в шествии примут участие около 30 тысяч человек. Уже традиционно каждый район города готовит что-то интересное для зрителей, они соревнуются за самое интересное, красочное, яркое оформление колонн. Результатом этого соревнования станет денежная премия в размере 300 тысяч рублей. Театрализованное шествие можно будет посмотреть и дома – трансляцию мероприятия покажет телеканал «6ТВ», также её можно будет посмотреть и в интернете (https://youtu.be/GhkOLPqClDs).

После шествия праздничная программа развернется во всех районах города. Так, уже с 13.00 на городских прудах откроется «Бульвар искусств», где развернется книжная выставка, пройдут мастер-классы декоративно-прикладного искусства. В парке «Динамо» спортивный фитнес-клуб «Наутилус» организует развлекательные мероприятия. В 15.00 в парке им Ю.А. Гагарина стартует спортивный праздник «Спортивная столица». Интересные конкурсы и призы гарантированы.

В 15.00 на отрезке улицы Муравьева-Амурского от улицы Дзержинского и до Комсомольской площади развернется арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск». «Такое в рамках Дня города мы проводим впервые. Здесь хабаровские рукодельники проведут мастер-классы, хабаровчан будут удивлять жонглеры, артисты на ходулях, устроим цирковые представления, будет много всего интересного. Я надеюсь, жителям и гостям города арт-фестиваль должен понравиться», - говорит начальник управления культуры Марина Стоякина.

Похожие арт-площадки также развернутся и вдоль городских прудов, в парке «Динамо», в парке им. Ю.А. Гагарина. С 16.00 до 19.30 на площади имени Ленина пройдет концерт, в котором в том числе примут участие танцевальные коллективы из Индии, Кореи, Харбина, участники Ассамблеи народов Хабаровского края.

В 17.00 на площади «Город воинской славы» начнется флэшмоб «Я люблю Хабаровск» с участием детских и молодежных общественных объединений, добровольческих отрядов, подростковых молодежных клубов. А с 18.30 до 22.00 на Комсомольской площади пройдет молодежный праздничный концерт, в котором свой творчество продемонстрируют кавер-группы Хабаровска, Владивостока, ансамбль барабанщиков из Москвы.

В 22.00 небо над городом раскрасит праздничный фейерверк. Его будут запускать с барж в районе стадиона имени Ленина. В этом году увеличилось число зарядов. Будет 11600 выстрелов против 9700, которые были в прошлом году.

На следующий день – в воскресенье, 28 мая, в 15.00 пройдет марш-парад духовых оркестров в рамках фестиваля «Амурские волны». Музыканты пройдут по улице Муравьева-Амурского от площади имени Ленина к Комсомольской площади. С 16.00 до 21.00 они будут выступать на Комсомольской площади. С 17.00 до 19.00 пройдет концерт «Хабаровские встречи».