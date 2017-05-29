План основных мероприятий города Хабаровска на 30 мая 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 30 мая 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

30 мая

Мэрия. Церемония награждения победителей и участников смотра-конкурса «Лучший хранитель истории». Большой зал администрации города. 15.00.

Церемония подведения итогов конкурсов «Общий дом – общее дело», «Хабаровск – территория добра». Городской Дворец Культуры, ул. Ленина, 85. 16.00.

Торжественное награждение участников и подведение итогов II открытой комплексной Спартакиады среди трудовых коллективов города Хабаровска 2016-2017 гг. Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 18.00. Информация по тел. 66-38-55.

Представление VI Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» для военнослужащих срочной службы (вход по приглашениям). Площадь Славы. 12.00-14.00.

2-е представление VI Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны», праздничный фейерверк (вход по приглашениям). Площадь Славы. 20.00-22.00.