В минувшие сутки дальневосточные лесные службы ликвидировали 4 из 15 лесных пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 8 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 15 очагов: 14 на землях лесного фонда в трёх регионах (12 в Хабаровском крае, по одному в Камчатском крае и Амурской области); 1 в Амурской области на иных категориях земель. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь, пройденная ими за сутки, составила 2282,3 га. Практически вся она пришлась на Хабаровский край – 2259,5 га.

На тушении возгораний работали 218 человек, 47 единиц техники.

К утру вторника ликвидировано 4 пожара. Продолжают действовать ещё 11, а именно: 10 в Хабаровском крае, 1 в Камчатском крае.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 939 лесных пожаров на площади 142 тыс. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на ЕАО (54,8 тыс. га) и Амурскую область (31,7 тыс. га). Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано меньше лесных пожаров – 843, но на значительно большей площади – 923,8 тыс. га. Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.