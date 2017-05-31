По состоянию на 7.00 часов 31 мая в Хабаровске нет отключений холодного водоснабжения. Из-за повреждений на трассах и проведения ряда плановых ремонтных работ без горячей воды временно остаются 16 жилых домов и 3 административных здания в разных районах города. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
Газом заправлено 20 ГРУ или 33,8 тонны топлива.
В городе не работает 69 лифтов.
На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 206, а ночью – 12 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 198,08 кубометра мусора.
За нарушение правил парковки эвакуировано 20 автомобилей.
По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 51 ДТП, зафиксирован 1 пожар и 1 возгорание, на пульт «03» поступило 669 вызовов.
Сегодня утром на маршруты вышла 661 единица транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус, 598 автобусов.
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