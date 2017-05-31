3-4 июня в Хабаровском крае пройдет Всероссийский экологический детский фестиваль. Для жителей краевой столицы запланирована двухдневная массовая акция «В гармонии с природой», которая стартует на главной городской набережной. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Представители заповедников и национальных парков юга Дальнего Востока представят богатства региона, проведут различные мастер-классы, квесты экологической тематики, творческие студии, конкурсы, мини-исследования, игры и выставки эко-арта. Центральное событие в рамках экологического фестиваля – акция по раздаче салатовых лент вместе с семенами цветов. В Хабаровском крае волонтеры распространят свыше 3 тысяч лент. Всего по стране разойдутся более 5 млн таких «символов природы».
Как отметили в министерстве природных ресурсов края, 5 июня в Хабаровске состоится традиционное детское шествие экологов. Участие в нем примут более 400 ребят. Юные защитники природы пройдут от Комсомольской площади до парка «Динамо» с призывами внимательнее относиться к своему родному городу, сохранять порядок и чистоту на улицах, в парках и скверах.
«В Хабаровском крае большое внимание уделяется экологическому образованию и просветительской работе с подрастающим поколением. Во всех муниципальных образованиях мы проводим различные акции, конкурсы, викторины, фестивали, выставки и конференции, возрождаем детские экологические проекты. Наша главная задача – сформировать у юных граждан чувство бережного отношения к природе», - отметил заместитель Председателя Правительства края – министр природных ресурсов Александр Ермолин.
Напомним, Всероссийский экологический детский фестиваль вошел в список приоритетных проектов Года экологии. К нему присоединятся практически все регионы РФ. В ближайшее время по всей стране запланирован ряд интерактивных мероприятий: экологические уроки, масштабные флешмобы, творческие встречи, викторины и концерты. Информация о каждом из них доступна на официальном портале экодетство.рф.
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