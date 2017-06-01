За прошедшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло. На контроле чрезвычайных ситуаций нет. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Пожары в населенных пунктах. За прошедшие сутки в населенных пунктах зарегистрировано пожаров – 7 (АППГ – 6), в жилом секторе – 5 (АППГ – 5), на производственных объектах – нет (АППГ – нет), на прочих объектах – 2 (АППГ – 1). Погибших – нет (АППГ – нет), травмированных – нет (АППГ – нет), спасенных – нет (АППГ – нет), эвакуированных – нет (АППГ – нет).
Природные пожары.
По состоянию на 07.30 01.06.2017 г. по данным РПДУ «Управление лесами Правительства Хабаровского края» на территории Хабаровского края действует 2 природных пожара, на общей площади 267 га, из них 1 пожар локализован на площади 197 га:
- Ванинский МР (КПО-3) – 1 пожар, действует на площади 70 га;
- Комсомольский МР (КПО-3) – 1 пожар, локализован на площади 197 га.
В зоне контроля лесных пожаров зарегистрировано 2 природных пожара на площади 3508 га:
- Нанайский МР Анюйское лесничество на площади - 3410 га;
- Тугуро-Чумиканский МР Чумиканское лесничество на площади – 98 га.
По Всероссийскому единому учёту ИСДМ «Рослесхоза» данным пожарам присвоены номера: в Нанайском МР пожар № К-590, в Тугуро – Чумиканском МР пожар № К-608. В общий учет Управления лесами Правительства Хабаровского края данные пожары не внесены, решениями комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ Правительства Хабаровского края (№42 от 22.05.17 г. и №45 от 29.05.17 г.) работы по их тушению прекращены. Наблюдение за развитием данных природных пожаров осуществляется КГСАУ «Дальневосточная база авиационной охраны лесов».
С начала пожароопасного периода 2017г. зарегистрировано 185 природных пожаров на общей площади 17733 га (10440 га – лесная, 7293 га – нелесная). За аналогичный период прошлого года на территории края зарегистрировано 187 природных пожаров на площади 41814 га.
Гидрометеорологическая обстановка на территории края.
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Административные районы
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Осадки
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Ветер
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Температура
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Ночью
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Днем
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небольшой дождь
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северо-восточный 9-14 м/с.
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от +7ºС до +9ºС
|
от +16ºС до +18ºС
|
Южные районы
|
местами небольшие дожди, дожди
|
северо-восточный 9-14 м/с
|
от +4ºС до +10ºС
|
от +14ºС до +20ºС
|
Центральные районы
|
преимущественно без осадков
|
северо-восточный 9-14 м/с
|
от +4ºС до +9ºС
|
от +14ºС до +20ºС
|
Северные районы
|
без осадков
|
северо-восточный, южный 6-11 м/с
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от -3ºС до +8ºС
|
от +5ºС до +16ºС
Гидрологическая обстановка. На реках края колебания уровней воды. На Амуре у г. Хабаровска, в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 15-20 см.
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в норме.
Радиационный фон не превышен.
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