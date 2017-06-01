Новая паромная линия осенью свяжет Приморье и Республику Корея

Соглашения об открытии новой регулярной паромной линии Сокчо (Республика Корея) – Владивосток подписано в Приморье, сообщила пресс-служба администрации края.

"В рамках договора, заключенного между Владивостокским пассажирским терминалом и Морским туристическим центром провинции Кангвон, осенью этого года первый паром из Сокчо зайдет в порт Владивостока. Судно сможет перевозить более 900 пассажиров за один рейс", - говорится в сообщении.

Планируется, что новое паромное сообщение свяжет Владивосток и Сокчо в начале октября. Ожидается, что новой линией воспользуются российские туристы, которые отправятся в 2018 году на Олимпийские игры в Республике Корея.

Власти края также рассчитывают, что открытие новой паромной линии увеличит турпоток в регион из Южной Кореи.

"Что же касается туристов из Южной Кореи, то турпоток из этой страны в наш край динамично растет. В 2015 году мы приняли 30 тыс. корейских граждан, в прошлом году – уже около 50 тыс. По прогнозам Национальной организации туризма Кореи, этот год станет прорывным, и показатель увеличится еще в три раза. Надеюсь, что большая часть этого потока будет путешествовать по морю и прибудет к нам на новом пароме", – сказал директор краевого департамента международного сотрудничества Алексей Старичков.

Он отметил, что открытие новой паромной линии – это еще один шаг в направлении развития взаимодействия между Приморьем и южнокорейской провинцией Кангвон.

"В прошлом году на 21 Саммите по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии губернаторы наших территорий договорились о развитии круизного сообщения и запуске нового парома, и сегодня Приморье принимает огромные лайнеры с тысячами южнокорейских туристов на борту, а каждую неделю от Морвокзала Владивостока отходит паромное судно, связывающее нас с портами Республики Корея и Японии", – подчеркнул А.Старичков.

Развитие круизного туризма является одним из приоритетов в сотрудничестве между странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Приморьем. Ожидается, что в этом году столицу Приморья посетит рекордное количество иностранных круизных лайнеров – 14.

Популярность Приморья у иностранных туристов растет благодаря появлению новых культурных и развлекательных объектов, а также проведению масштабных мероприятий, в том числе международного уровня, реализуемых в рамках программы "Развитие туризма в Приморском крае" на 2013-2020 годы.

Программа предусматривает и формирование нескольких туристко-рекреационных кластеров в регионе, создание единого информационного портала о туризме в Приморье на нескольких языках, проведение ежегодных фестивалей "Владивостокская крепость", "День путешественника" и другие, а также продвижение туристского потенциала региона на мировом уровне. "Интерфакс-Дальний Восток"