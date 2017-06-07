Выравнивание энерготарифов на Дальнем Востоке планируется начать с 1 июля

«Плановый срок начала действия механизма определен правительством РФ с 1 июля 2017 года», - заявил министр энергетики Российской Федерации Александр Новак на встрече с депутатами в Госдуме.

Удешевление электроэнергии станет результатом одобренных Президентом России Владимиром Путиным поправок в федеральный закон «Об энергетике». Соответствующий Федеральный закон вступил в силу с 1 января 2017 года.

По мнению министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, с принятием закона о снижении энерготарифов «восстанавливается экономическая справедливость» в отношении регионов Дальнего Востока.

«Рассчитываем, что происходить снижение будет в течение 2-3 лет до среднероссийских показателей. Это дополнительный инвестиционный стимул для уже работающих на Дальнем Востоке предприятий», - комментировал ранее министр.

Напомним, снижать цену на свет будут только для предприятий, чтобы повысить инвестиционную привлекательность Дальнего Востока. Понижать тарифы будут за счёт их повышения на оптовом энергорынке в остальной части России.

Программа должна продлиться три года. Однако в Минвостокразвития России предложили увеличить срок до 10 лет. Самые высокие тарифы на электроэнергию в России на Чукотке и Колыме — в пять раз выше среднероссийских.

В среднем стоимость электроэнергии на Дальнем Востоке должна уменьшиться на 30%. Самое большое понижение произойдет на Чукотке – 65 %, в Якутии – на 50 %, на Сахалине – 46 %, Магаданской области – 34 %. В Хабаровском крае тариф понизится на 5 %. todaykhv.ru