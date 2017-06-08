Дальневосточный медиасаммит стартовал во Владивостоке

Четвертый Дальневосточный медиасаммит в четверг открылся на острове Русский во Владивостоке, на форум собралось около трех тысяч российских и иностранных участников.

"Стартовавший форум важен для всего нашего региона. У нас очень сильная журналистская школа, которая работает уже 56 лет. Здесь рождаются новые идеи, обсуждаются многие вопросы, которые волнуют весь регион. Сегодня наш край и Дальний Восток - пионеры в развитии новой экономики страны. И в этом смысле роль СМИ - одна из ключевых", - сказал на открытии саммита губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

По его словам, роль СМИ также важна в развенчивании мифов о Дальнем Востоке России.

"Дальний Восток - регион, где работают крупные производства, проходят масштабные культурные мероприятия, кинофестиваль, открыт федеральный университет (Дальневосточный федеральный университет, ДВФУ - ИФ), и нам необходимо транслировать этот потенциал всему миру", - отметил В.Миклушевский.

Губернатор Приморья также пожелал всем участникам успехов в работе на медиасаммите.

В рамках форума с журналистами встретится первый вице-премьер российского правительства - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и официальный представитель МИД России Мария Захарова. В работе форума также участвует министр по развитию Дальнего Востока России Александр Галушка.

В программе медиасаммита более сотни различных секций, образовательные сессии, круглые столы, фестиваль телевизионных программ, брифинги и мастер-классы. "Интерфакс-Дальний Восток"