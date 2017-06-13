Плановые проверки газгольдеров в Хабаровске, начнутся с 13 июня

Отключать газ в квартирах хабаровчан начнут с 13 июня, сообщили в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».

Это плановые отключения, связанные с осмотром специалистами групповых резервуарных установок. В зависимости от модели, по правилам, каждый газгольдер должен проходить такую проверку раз в пять или десять лет.

Некоторые хабаровчане лишатся голубого топлива на три недели (для проверки газгольдеров), другие не будут получать его около суток (проведется контрольная опрессовка и ревизия оборудования).

Отметим, что по закону при плановом отключении газоснабжения поставщик услуг обязан предупредить абонента письмом не позднее, чем за 20 дней до предполагаемого отключения. В уведомительном письме также должны быть прописаны причины отключения газоснабжения.

График отключения газа в Хабаровске:

До трех недель:

С 13 июня - ул. Шеронова, 5 и Казачья Гора, 3. С 16 июня - квартал 40 лет Победы (поселок Березовка) и Амурский бульвар, 17. С 21 июня - ул. Краснореченская, 95 и ул. Ленина, 3 в пос. Корфовском. С 27 июня - ул. Дикопольцева, 45 и ул. Почтовая, 1а в Краснореченском совхозе.

До суток: Центральная РЭС:

13-16 июня - ул. Гамарника, 39; ул. Ленина, 41; ул. Павловича, 38; ул. Пушкина, 9; Уссурийский бульвар, 58. 19-23 июня - Амурский бульвар, 10, 12, 16; ул. Волочаевская, 7, 83; ул. Уссурийская, 8. 26-30 июня - ул. Калараша, 14, 24; ул. О. Кошевого, 7; пер. Облачный, 72; пер. Путевой, 12а.

Северная РЭС:Яндекс.Деньги

13-16 июня - ул. Даниловского, 25; Кирова, 3а; Руднева, 56, 65; Стрельникова, 6. 19-23 июня - ул. Орджоникидзе, 23; Тихоокеанская, 122; Шелеста, 75; Яшина, 73. 26-30 июня - ул. Джамбула, 30; Запарина, 147; Истомина, 106; Льва Толстого, 34; Советская, 32; Фрунзе, 100; Л. Чайкиной, 2.

Южная РЭС: РЭС:

13-16 июня - ул. Архангельская, 48а; Ургальская, 12. 19-23 июня - ул. Прогрессивная, 23; с. Некрасовка: ул. Солнечная, 1, 8; Школьная, 5. 26-30 июня- ул. Краснореченская, 10; с. Некрасовка: ул. Школьная, 23; Ленина, 40; Бойко-Павлова, 19.

Железнодорожная РЭС:

13-16 июня - ул. Большая, 6а, 8, 10; Гагарина, 2д; Осетинская, 1б; Промывочная, 4а, 60; Шмаковская, 7, 34; пер. Шмаковский, 2, 10.

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